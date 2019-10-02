Росс Браун: «В «Феррари» складывается потенциально взрывоопасная ситуация»

Директор «Формулы-1» Росс Браун считает, что в «Феррари» может сложиться взрывоопасная обстановка. По его словам, напряженность между Шарлем Леклером и Себастьяном Феттелем требует разрядки.

— С одной стороны у них есть четырехкратный чемпион мира, который остается одним из лучших гонщиков в пелотоне, несмотря на обилие ошибок в последних двух сезонах, — цитирует F1i Брауна. — С другой стороны — невероятный талант в лице Шарля. Ведь если вы не потенциальная звезда, то не выигрываете четыре подряд квалификации и не побеждаете на таких легендарных трассах, как в Спа и Монце. Эта потенциально взрывоопасная комбинация требует осторожного обращения. На руководство «Феррари» ложится огромная ответственность. Они должны наладить здоровое соперничество, чтобы оно работало без сбоев.