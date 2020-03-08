Росс Браун: «Мы не можем рисковать из-за коронавируса, но и закрывать «Формулу-1» нельзя»

Управляющий директор «Формулы-1» Росс Браун отметил, что распространение коронавируса создает большие проблемы для спорта. По его словам, нельзя допускать риска, но и отказаться от соревнований тоже невозможно.

— Мы все сталкиваемся с этой проблемой, — цитирует F1i Брауна. — Нужно поддержать спорт максимально безопасным способом. Мы не можем рисковать, но и не можем полностью выйти из игры. Тогда схлопнется вся экономика, и это ударит сильнее коронавируса. Но и он представляет собой серьезную угрозу. Мы в каждой стране работаем с местными властями. Все команды сводят к минимуму количество переезжающих сотрудников. Мы принимаем все разумные меры предосторожности. Но ситуация меняется с каждым днем. И мы должны реагировать.