Росс Браун: "Мик Шумахер напомнил мне Михаэля после победы в Венгрии"

Управляющий директор "Формулы-1" Росс Браун признался, что вспомнил о Михаэле Шумахере, глядя на триумф его 20-летнего сына Мика, который выиграл гонку "Формулы-2" в Венгрии. Эта победа стала для Шумахера-младшего первой в данной гоночной серии.

– Это был эмоциональный момент, когда Мик поднял руки вверх. Не стану отрицать, он в этот момент напомнил мне о Михаэле, – цитирует F1i Брауна. – Мику победа далась непросто. Он не очень удачно провел первую часть сезона, поэтому данный успех придаст уверенности. Конечно, его победа привлекла внимание СМИ. Это показывает, насколько еще значимо имя Шумахера и какое внимание оно может привлечь. Мику нужно продолжать спокойно развиваться. Он должен вписаться в конкурентный мир талантливой молодежи. Ему предстоит долгий путь, но он на верной дороге.