Росс Браун: «Леклер обречен на величие в следующее десятилетие»

Спортивный руководитель «Формулы-1» Росс Браун оценил выступление пилота «Феррари» Шарля Леклера.

— Наиболее позитивный момент выступления «Феррари» в этом сезоне — без сомнения, Шарль Леклер, который провел всего второй сезон в «Формуле-1» и первый в топ-команде, — цитирует Брауна официальный сайт «Формулы-1». — Он дважды победил, семь раз был на поуле и в десяти гонках финишировал на подиуме. Его талант не подлежит сомнению. Он просто обречен на величие в следующее десятилетие.

Конечно, ему еще есть куда расти, но это естественно. Было ясно, что у Шарля есть все, чтобы оказать давление на Феттеля. Это напомнило Себастьяну то, что случилось с ним пять лет назад, когда его напарником в «Ред Булл» был Даниэль Риккьярдо.

Леклер по итогам сезона занял четвертое место в общем зачете, опередив Феттеля, который расположился на строчку ниже, на 24 очка.