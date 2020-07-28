Росс Браун: «Формуле-1» повезло, что у нее есть талантливый Квят»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун предположил, когда российский гонщик сможет бороться за победу в чемпионате. Ранее на подиум в гонках поднимались Виталий Петров и Даниил Квят.

— Я думаю, мы хотим, чтобы у каждого пилота и команды был шанс выиграть, — цитирует Брауна ТАСС. — Новые правила и регламенты, безусловно, помогут сократить разрыв между участниками и обеспечить более контактные гонки. Нам повезло, что у нас сейчас на стартовой решетке есть очень талантливый Даниил Квят, и он продемонстрировал большой потенциал. В последние годы мы видели других талантливых гонщиков из России, и было бы здорово увидеть больше. В новую эпоху у российских гонщиков будет больше возможностей выступать в конкурентоспособной команде.

— Как вам кажется, может ли в серии в ближайшие годы вновь появиться российская команда?

— Нам необходим период стабильности после этой глобальной пандемии, и мы также хотим, чтобы новые правила начали действовать с 2022 года. У нас отличная стартовая решетка с десятью яркими командами, и нет необходимости увеличивать это число. Однако новый экономический климат в «Формуле-1», бюджетные ограничения и более справедливое распределение призового фонда делают инвестиции в нашу команду гораздо более привлекательными. Если возникнет интерес со стороны российской команды или любой другой, который мы посчитаем устойчивым, мы будем полностью открыты для рассмотрения такой возможности.