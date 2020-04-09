Росс Браун: «Если начнем сезон в июле, то успеем провести 18-19 гонок»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун считает, что проведение полноценного сезона-2020 все еще возможно, несмотря на массовые переносы этапов из-за пандемии коронавируса.

— На наш взгляд, вариант со стартом сезона в Европе — наиболее приемлемый, — цитирует Sky Sports Брауна. — Скорее всего, старт сезона пройдет без зрителей. Мы можем создать закрытую среду. Команды будут прилетать на этапы на чартерных рейсах, их будут сопровождать до трассы, делать тесты. Нам нужно быть уверенными в том, что никто не подвержен риску. Да, этапы пройдут без зрителей, но это лучше, чем сидеть без гонок. Надо помнить, что миллионы зрителей следят за нами из дома. Сейчас они в изоляции, и проведение гонок станет для них огромным бонусом. Мы изучили логистику и думаем, что можем провести 18-19 гонок, если начнем в июле. Будет непросто, но это возможно. У нас будет три этапа подряд, затем неделя перерыва и снова три этапа подряд. Регламент чемпионата требует проведения как минимум 8 гонок. Мы будем способны провести такое количество «Гран-при», даже если начнем в октябре. Думаю, октябрь — точка невозврата.

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на утро 9 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 518 773 человека. Умерших — 88 505, выздоровевших — 330 589.

По данным Роспотребнадзора на день 8 апреля, в России коронавирус выявлен у 8 672 человек, зарегистрированы 63 летальных случая, выздоровело 580 человек.