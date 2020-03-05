Росс Браун: «Если какой-то команде запретят въезд в страну из-за коронавируса, гонки не будет»

Управляющий директор «Формулы-1» Росс Браун рассказал о сложностях, которые могут возникнуть при проведении гонок из-за распространения коронавируса. Ранее «Феррари» и «Альфа Таури», которые базируются в Италии, выражали обеспокоенность по поводу того, как смогут перемещаться по странам, поскольку в некоторых из них действует запрет на въезд из Италии, где распространена болезнь.

— Если какой-то команде будет запрещен въезд в страну, то мы не сможем проводить гонку, — цитирует Reuters Брауна. — Это не будет гонка «Формулы-1», потому что это несправедливо. Очевидно, если команда сама решит не участвовать в гонке, то это уже ее решение. Но если ей запретят, то трудно говорить о честной борьбе.