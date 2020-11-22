Росберг включил Хэмилтона в четверку лучших гонщиков «Формулы-1» в истории

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг назвал свою версию четверки лучших гонщиков в истории. В их число он включил и бывшего партнера по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона. Британец в этом сезоне завоевал чемпионский титул в седьмой раз в карьере, повторив рекорд Михаэля Шумахера.

— Не могу назвать лучшего. Думаю, в мой список попали бы Фанхио, Сенна, Шумахер и Хэмилтон. Не могу сказать, кто из них лучше. Каждый по-своему невероятен, — цитирует Marca Росберга. — Достижение Льюиса удивительно. Никто не мог представить, что кто-то догонит Шумахера, и вот это случилось.