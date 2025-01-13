Росберг считает, что у Хэмилтона есть желание расти

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг считает, что пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон получил с переходом в новую команду заряд мотивации.

«Мне кажется, это будет источником мотивации. Когда видишь молодых ребят, которые выкладываются на пределе возможностей, приходится оставаться сосредоточенным и каждый день становиться лучше. Я был напарником по команде двух величайших гонщиков всех времен — Михаэля Шумахера и Льюиса Хэмилтона. Мне нравился этот вызов, он меня мотивировал. Эти гонщики невероятно подготовлены и жаждут успеха. Переход пилотов из младших серий был лишь вопросом времени», — слова Росберга приводит издание Racingnews365 со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

Хэмилтон выступал в «Мерседес» с 2013 года. С сезона-2025 он будет представлять «Феррари», где сменил перешедшего в «Уильямс» Карлоса Сайнса.