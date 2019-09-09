Росберг считает, что Леклер отобрал у Феттеля статус лидера «Феррари»

Экс-чемпион «Формулы-1» Нико Росберг — о победе Шарля Леклера на «Гран-при Италии». Он считает, что гонщик отобрал статус лидера «Феррари» у Себастьяна Феттеля.

— Это невероятно. Себ — четырехкратный чемпион, один из лучших гонщиков в мире. Я не могу объяснить, почему он допустил такую ошибку — просто потерял машину посреди поворота, — цитирует Росберга Autosport. — Затем еще этот момент с возвращением на трассу. Я, конечно, понимаю, что он не собирался ждать, пока весь пелотон проедет мимо, но в этот момент он, должно быть, чувствовал невероятное отчаяние. Леклер только что вошел в число легенд «Феррари» и, скорее всего, отобрал у него статус лидера команды — ниже падать уже некуда.

Леклер занимает четвертое место в зачете пилотов, имея в активе 182 очка. У Квята 169 очков и пятое место.