Росберг рассказал, что не был таким талантливым гонщиком, как Хэмилтон

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг признался, что никогда не мечтал о большом количестве титулов. В 2016 году он стал чемпионом и завершил карьеру.

— Не всегда надо ставить перед собой самые амбициозные цели, — приводит слова Росберга Autosport со ссылкой на Der Standard. — Во всем нужен баланс. Главное — добиваться максимума от себя, реализовывать все доступные шансы. У многих гонщиков нет такого таланта, как у Льюиса Хэмилтона. Это можно сказать и про меня. Поэтому я никогда не ставил перед собой цель стать девятикратным чемпионом мира, к чему стремится Льюис. Я всегда был сосредоточен на достижении максимума от себя, а не на высоком результате, потому что не всегда и не все зависело от меня. Я мог быть доволен даже после поломки машины в гонке, если понимал, что добился максимума.

Это крайне важный подход. Как только я начинал думать о результате, то сразу проигрывал. Отчасти это происходило потому что о результате постоянно говорило моё окружение.

Будучи спортсменом, нужно уметь найти баланс и совершенствоваться. Я понял это со временем, добился успехов, но всё равно мысленно привыкнуть было непросто.