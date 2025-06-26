Росберг предположил причину задержки с новым контрактом Расселла в «Мерседес»

Экс-чемпион «Формулы-1» Нико Росберг предположил, по каким причинам «Мерседес» пока не продлил соглашение с Джорджем Расселлом.

«Британский гонщик является лидером команды и демонстрирует сильные результаты в текущем сезоне. Однако затягивание с подписанием нового контракта может быть связано с переговорами «Мерседес» с Максом Ферстаппеном», — цитирует Росберга F1i со ссылкой на Sky Duetschland.

Действующий контракт Расселла истекает в конце 2025 года.