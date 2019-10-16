Росберг объяснил, почему «Мерседес» не просил Хэмилтона пропустить Боттаса

Бывший пилот «Мерседеса» Нико Росберг — о тактике команды на «Гран-при Японии». Напомним, гонку выиграл Валттери Боттас, а Льюис Хэмилтон стал третьим

— Можно было бы попросить Льюиса пропустить Валттери, если бы он согласился. Но как объяснить это Льюису? Он отлично поработал, смог продержаться с одним пит-стопом, почему ему пропускать Боттаса? Они не могли позволить себе просить лидера чемпионата пропустить Боттаса, это было бы катастрофой для имиджа «Мерседеса». Поэтому они решили позвать Льюиса на пит-стоп. Это решение было гораздо проще объяснить после гонки. Конечно, для Льюиса это большое разочарование, ему не дали шанса проехать с одним пит-стопом.