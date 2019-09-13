Росберг обрадовался ошибке Хэмилтона на «Гран-при Италии»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг признался, что обрадовался ошибке своего бывшего партнера по «Мерседесу» Льюиса Хэмилтона. Британец ошибся в первой шикане и пропустил вперед напарника Валттери Боттаса.

— Я очень обрадовался, когда Льюис совершил такой же неудачный маневр, как и я в Монце пять лет назад, — цитирует Росберга Autosport. — Мне казалось, что только я настолько туп, чтобы проехать по прямой в первой шикане. Лучше попрыгать по бордюрам, чем устраивать слалом между пенопластовыми блоками, который кажется бесконечным и стоит много времени. Но Льюис сделал то же самое и пропустил из-за этого вперед Валттери Боттаса. Мне полегчало после этого.

Хэмилтон занял третье место в Монце. Победил Шарль Леклер из «Феррари».