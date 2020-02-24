Ромен Грожан заявил, что может завершить карьеру в конце 2020 года

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что может завершить карьеру после сезона-2020 в «Формуле-1».

— Думаю, что уже близок тот момент, когда я решу уйти из Формулы 1, — цитирует Autosport.com Грожана. — Я завершу карьеру, если в середине этого года или в конце лета пойму, что не испытываю прежней страсти к гонкам и хочу проводить больше времени с семьей.

Сезон-2020 станет для Грожана 10-м в «Формуле-1». 33-летний француз 10 раз попадал на подиум, но ни разу не побеждал в гонках.