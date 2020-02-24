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Ромен Грожан заявил, что может завершить карьеру в конце 2020 года

14:05
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Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что может завершить карьеру после сезона-2020 в «Формуле-1».

— Думаю, что уже близок тот момент, когда я решу уйти из Формулы 1, — цитирует Autosport.com Грожана. — Я завершу карьеру, если в середине этого года или в конце лета пойму, что не испытываю прежней страсти к гонкам и хочу проводить больше времени с семьей.

Сезон-2020 станет для Грожана 10-м в «Формуле-1». 33-летний француз 10 раз попадал на подиум, но ни разу не побеждал в гонках.

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/61274-romen-grozhan-nameknul-na-zavershenie-karery-v-konce-2020-goda

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