Ромен Грожан: «Я уже 10 лет в «Формуле-1». Молодым тоже нужен шанс»

Пилот «Хаас» Ромен Грожан — о своем уходе из команды по окончании сезона-2020.

— Очевидно, в мое время гонщики были менее подготовлены к «Формуле-1», нежели сейчас, — приводит RaceFans слова Грожана. — Младшие серии стали намного профессиональнее. Когда я приходил в «Формулу-1» в 2009 году, думал, что я готов, а на самом деле не был. Я серьезно поплатился за это после того сезона. Сейчас я стал совсем другим. Я отлично понимаю, что нужно сделать с машиной перед этапом, понимаю, как выжать из нее максимум, когда все идет не по плану. При этом, я выступаю уже 10 лет, молодым тоже нужны шансы. Если команда решила пригласить двух новичков — желаю только удачи.