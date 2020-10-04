Ромен Грожан: «В России необязательно носить маску. Я недоволен такими мерами безопасности»

Пилот «Хааса» Ромен Грожан остался недоволен мерами безопасности во время «Гран-при России» в Сочи.

— В России необязательно носить маску, — приводит Motorsport.com слова Грожана. — Официанты их носили, но маски не закрывали их носы. В отеле было много фанатов, так что иногда нам приходилось делить лифт с людьми не из пузыря «Формулы-1». Я себя чувствовал не очень комфортно. Дело не в том, что я опасаюсь за свое здоровье, я просто не хочу заразиться, потому что из-за этого мне не разрешат участвовать в гонках. Мне просто не дадут делать свою работу. Я недоволен мерами безопасности в отеле.