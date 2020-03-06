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Ромен Грожан: «Спорт должен быть справедливым, а «Формула-1» — несправедлива»

16:46

Пилот «Хааса» Ромен Грожан заявил, что сомневается в справедливости в «Формуле-1».

— Могу ли я закончить карьеру без побед? Вполне возможно, — цитирует RaceFans Грожана. —  Я мог выиграть хотя бы одну гонку, мне ведь повезло попасть на подиум 10 раз. Я мог побеждать как минимум на двух этапах, но все сложилось не в мою пользу. Вообще, мы называем «Формулу-1» спортом, но спорт ли это? Я не совсем уверен. Спорт должен быть справедливым, а «Формула» несправедлива.

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