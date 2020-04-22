Пилот «Хаас» Ромен Грожан высказался об интернет-троллинге в свой адрес.

— Пишут, что я отвратительный гонщик? Что ж, отлично, может, я и плох, но ведь я провел 169 «Гран-при», — приводит Planet F1 слова Грожана. — Если бы я был так ужасен, то тогда каким дураком является руководитель команды, который дает мне место в болиде? Я прошел через разные стадии. Когда-то читал комментарии в соцсетях, от которых было больно. Потом я перестал читать их, и знаете что? Я дошел до состояния, когда точно знал, что делаю и чего достиг в «Формуле-1» и в жизни. Теперь, если кто-то захочет мне нагрубить, я смогу забавно ему ответить. Иногда приходят далеко не вежливые комментарии, но таковы соцсети.

Мне нравится адекватная критика, в таком случае можно прпробовать объяснить свою позицию и завязать дискуссию. Я рад, что кто-то меня любит, а кто-то — нет. Если у тебя харизма как у устрицы, то всем будет все равно.