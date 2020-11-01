Пилот «Хаас» Ромен Грожан рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в связи с тем, что команда не стала продлевать с ним контракт на сезон-2021.

— Если честно, последние две недели я не очень хорошо спал, — приводит Autosport.com слова Грожана. — Сейчас идет тяжелый для всего мира год, особенно в экономическом плане. Не лучший момент, чтобы оказаться свободным агентом. Я рассматриваю вариант с IndyCar, у меня есть контакты в этой гоночной серии. Я немного жалею, что не смотрел на календарь раньше, овальных трасс будет не так много. Впрочем, я не говорю, что все уже решено, это просто варианты, которые я рассматриваю.