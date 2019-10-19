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Ромен Грожан: «Некоторые новые трассы не назовешь интересными»

11:49
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Пилот «Хааса» Ромен Грожан считает, что новые трассы в «Формуле-1» не слишком интересны, а копированием участков старых трасс проблему не решить. В частности, новый трек в Ханое, который примет гонки в следующем сезоне, частично копирует трассу в Сузуке.

— Это сложнее, чем мы думаем. А копирование одной трассы в части другой — это не лучшее решение, — цитирует GPToday Грожана. — Построить трассу гораздо сложнее, чем кажется. Некоторые новые треки не назовешь интересными. Особенно с точки зрения обгонов. Это не то, чего мы хотим. Но есть места для улучшений. Можно доработать некоторые трассы. Например, Сочи. Почему бы не сделать шпильку в начале? Это могло бы сделать гонки и трассу острее. И все из таких деталей состоит.

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