Ромен Грожан: "Это была худшая пятница в году"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан выразил недовольство пятничными свободными заездами "Гран-при Франции". В первой сессии у него возникли проблемы с водой, во второй – с шинами.

– Это была, наверное, худшая пятница в году для нас, – цитирует F1Today Грожана. – Мы не смогли поработать с балансом машины. Потому что в первой практике я проехал всего пять кругов, а во второй работал только на одном комплекте шин из-за сильной блокировки колес в начале сессии. С этим надо разобраться, проанализировать все. Могу сказать, что новый асфальт не очень хорош. Он очень скользкий и непредсказуемый. В старой части все хорошо. Возможно, ситуация улучшится.