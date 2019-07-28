Роман Русинов: "В ближайшее время увидим Квята на подиуме еще не раз"

Российский автогонщик, победитель Европейской серии "Ле Ман" Роман Русинов поделился впечатлением о третьем месте российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята на прошедшей гонке "Гран-при Германии". Он сказал о том, что Даниил находится в хорошей форме и в ближайшее время еще не раз появится на подиуме.

– Даниил – очень хороший пилот, и я очень рад, что он вернулся в Формулу-1, – сказал Русинов. – Сейчас он находится в прекрасной форме. А так как выступает он не в главной команде, то подиум для него – это очень хороший результат и надеюсь, что он будет продолжать в этом же духе.

– Погодные условия внесли свои коррективы сегодня. Даниил смог с ними справился и за счет этого поднялся на третью позицию?

– Простых гонок не бывает. Очень важно оказаться в нужный момент в нужном месте и сделать свою работу на 100 процентов. И сегодня, с уверенностью можно сказать, что Даниил выполнил ее на максимум и в связи с этим показал замечательный результат.

– Этот успех – исключение или начало чего-то большого?

– Я считаю, что это совершенно нормально, что он смог добиться такого результата. Будем надеяться, что боссы оценят это, и я думаю, что если все пойдет в том же направлении, то мы не раз увидим его на подиуме в ближайшее время. (Петр Григоренко)