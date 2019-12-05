Роман Русинов: «Квят входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в «Формуле-1»
09:20
Российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов подвел итоги сезона для пилота «Торо Россо» Даниила Квята. Он занял 13-е место в личном зачете.
— На мой взгляд, Даня входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в «Формуле-1» наряду с Хэмилтоном и Леклером, — цитируют «Известия» Русинова — Хотелось бы видеть его в топовой машине, хотя даже в болиде «Торо Россо» он очень хорошо проявил себя, показал прекрасные результаты в ряде гонок. За этот сезон Квят заслужил четыре с плюсом. Надеюсь, в следующем году машина вновь позволит ему бороться за самые высокие места.
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https://iz.ru/949796/timur-ganeev/britanskii-titul-kak-khemilton-pochti-dognal-shumakhera
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