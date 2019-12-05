Роман Русинов: «Квят входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в «Формуле-1»

Российский гонщик, победитель серии Ле-Ман-2004 в классе N-GT Роман Русинов подвел итоги сезона для пилота «Торо Россо» Даниила Квята. Он занял 13-е место в личном зачете.

— На мой взгляд, Даня входит в топ-3 самых талантливых гонщиков в «Формуле-1» наряду с Хэмилтоном и Леклером, — цитируют «Известия» Русинова — Хотелось бы видеть его в топовой машине, хотя даже в болиде «Торо Россо» он очень хорошо проявил себя, показал прекрасные результаты в ряде гонок. За этот сезон Квят заслужил четыре с плюсом. Надеюсь, в следующем году машина вновь позволит ему бороться за самые высокие места.