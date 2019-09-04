Роджер Федерер: «У меня болела шея, но не было причин сдаваться»

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о болях в шее во время матча 1/4 финала US Open с болгарином Григором Димитровым. Он считает, что мог бы сыграть лучше в полуфинале, куда не смог выйти.

— У меня были боли в верхней части спины, в шее, — цитирует L'Equipe Федерера. — Еще днем они возникли. Но я мог играть. Пытался сделать все, что в моих силах. Не было причин сдаваться. Григор же провел свой хороший матч. Он уверенно двигался, использовал свои преимущества. Я разочарован тем, что все кончено. У меня было чувство, что могу сыграть лучше в следующих матчах. До полуфинала у меня было бы два выходных на восстановление. Но поражение — это часть игры. Я всегда расстраиваюсь, когда проигрываю. Особенно здесь, в Нью-Йорке, где зрители в восторге от меня.

В начале игры мне хотелось быть агрессивным. Независимо от боли. Я бы играл так в любом случае.