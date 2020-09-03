Родственник принца Великобритании вошел в руководство «Уильямс»

Фрэнк и Клэр Уильямс вышли из руководства команды «Формулы-1» «Уильямс». Семья основателей покидает команду после ее продажи фонду Dorilton Capital и оставит свои посты после «Гран-при Италии», сообщает Motorsport.

Dorilton Capital уже сформировала новый совет директоров Williams. В него вошли председатель компании Мэттью Сэвэдж и ее директор Даррен Фульц.

Третьим членом совета директоров стал Джеймс Мэттьюc из компании Eden Rock Group. В 1990-х годах он сам занимался автоспортом, выступая в Британской формуле «Рено» и Еврокубке «Рено». Он также известен тем, что женат на Пиппе Миддлтон, сестре актрисы Кейт Миддлтон, которая является супругой британского принца Уильяма.