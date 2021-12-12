Роберт Шварцман занял второе место в личном зачете по итогам сезона в «Формуле-2»

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Према» в «Формуле-2», занял второе место в личном зачете по итогам сезона-2021.

На счету Шварцмана 192 очка. Чемпионом стал его партнер по команде, Оскар Пиастри (252,5 очка), на третьей строчке — Гуаньюй Чжоу из «УНИ-Виртуози» (183).

Отметим, что Шварцман провел последний сезон в «Формуле-2». Россиянин примет участие в молодежных тестах «Формулы-1», где будет пилотировать болиды «Феррари» и «Хааса».