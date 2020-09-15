Роберт Шварцман: «Я хочу доказать, что заслуживаю место в «Формуле-1»

Российский гонщик Роберт Шварцман, выступающий за команду «Формулы-2» Prema, рассказал о своем желании попасть в «Формулу-1» в 2021 году.

— Принципиально ли для меня опередить Мика Шумахера (партнера Шварцмана по Prema — прим. «СЭ»), чтобы попасть в «Формулу-1»? Дело не только в нас. Все в «Формуле-2» хотят в «Формулу-1». На мой взгляд, нужно просто показывать хорошие результаты и демонстрировать, что я могу быть командным игроком. Я над этим работаю. Я хочу доказать, что заслуживаю место в «Формуле-1». Самый большой шаг вперед делают те, кто работает упорнее всех и добивается результата.

В этом году в «Формуле-2» очень плотная борьба. Не могу выделить кого-то индивидуально, в этом году много разных победителей гонок, так что конкретного соперника за место в «Королевских гонках» нет. Я считаю своими соперниками всех, кто находится на одной трассе со мной.

За 3 этапа до конца сезона-2020 Роберт Шварцман занимает 4-е место в личном зачете «Формулы-2».