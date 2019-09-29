Роберт Шварцман: «У меня есть желание выступать в «Формуле-1»

Российский пилот команды Prema Racing Роберт Шварцман, завоевавший чемпионский титул «Формулы-3» на Гран-при в Сочи, заявил, что он готов к выступлению в команде «Формулы-1».

— Надеюсь, останусь с поддержкой «Феррари» и SMP Racing, у меня нет планов уходить, как и у них, — цитирует «РИА Новости» Шварцмана. — У меня есть желание выступать в «Формуле-1», проблема в том, что возможностей нет. Уже большинство мест в командах занято, а многие люди, с которыми я работаю, считают, что мне еще рано идти в «Королевские гонки». Сам я готов, я бы рискнул, если бы выбирал я.

К сожалению, сегодня выше третьего места мне подняться не удалось. В любом случае, у меня десятый подиум, это приятно. Я очень рад, мы достигли очень много в этом году. Сейчас главная задача — сделать правильный выбор моего пути в карьере, показывать такие же результаты в следующем году.