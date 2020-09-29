Роберт Шварцман сядет за руль «Феррари» на «Гран-при Абу-Даби»

Пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман примет участие в предстоящих тестах во Фьорано и в пятничной практике «Гран-при Абу-Даби» 11 декабря.

Роберту, как одному из трех лучших слушателей академии «Феррари», предоставили возможность дебютировать за рулем автомобиля «Формулы-1» в текущем сезоне. Шварцман в этом сезоне выступает за «Прему» в «Формуле-2». На его счету 3 победы, 5 подиумов, 11 финишей в очковой зоне, 1 быстрейший круг в гонке и пятое место в общем зачете.

Перед своим дебютом Роберт Шварцман познакомится с автомобилем «Формулы-1» во время тестового дня. Он пройдет в среду, 30 октября, на итальянском автодроме во Фьорано. Роберт будет пилотировать SF71H, на котором гонщики «Феррари» выступали в 2018 году.

Перед десятым этапом «Формулы-2» в Сочи россиянин посетил базу команды, где ему подготовили сиденье, а во вторник он участвует в нескольких встречах, где специалисты «Феррари» проведут инструктаж. Вместе с Робертом в тестовом дне примут участие его напарник по «Преме» Мик Шумахер и Каллум Айлотт, оба также являются слушателями академии.