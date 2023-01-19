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Сегодня, 17:26

Роберт Шварцман стал резервным гонщиком «Феррари»

Иван Шитик
Корреспондент
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Роберт Шварцман.
Фото Reuters

Российский пилот Роберт Шварцман стал резервным гонщиком «Феррари», сообщает пресс-служба итальянской гоночной команды.

Шварцман будет разделять эту роль с выступлениями в GT World Challenge Europe Endurance Cup, где Роберт будет выступать в составе команды AF Corse.

В прошлом сезоне 23-летний россиянин выполнял роль тест-пилота «Феррари». Он дважды проводил практики в составе итальянской команды, а также работал на симуляторе.

Шварцман является чемпионом «Формулы-3» 2019 года и вторым призером «Формулы-2» (2021).

Феррари
Роберт Шварцман
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