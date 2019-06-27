Роберт Шварцман: "Разговоры о возможном переходе в "Формулу-1" не мешают"

Россиянин Роберт Шварцман признался, что его не отвлекаю слухи о возможном переходе в "Формулу-1". Он стал первый российским гонщиком, приглашенным в академию "Феррари".

– Разговоры о возможном переходе в "Формулу-1" не мешают и не отвлекают меня, – цитируют "Известия" Шварцмана. – Пока это просто чьи-то предположения. Моя задача – ехать дальше так, как я сейчас еду, показывать высокий результат, бороться за победу. Всем остальным занимаются мои менеджеры, и я им полностью доверяю. При этом ментально я готов к новому вызову. Если, допустим, меня возьмут в "Формулу-1" в конце сезона, то за зиму я, конечно, подготовлюсь и всё выучу. Думаю, мне это под силу.

Мой любимый пилот? Из гонщиков прошлого могу назвать бразильца Айртона Сенну, но его уже давно нет с нами, к сожалению.