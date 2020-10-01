Гонщик «Формулы-2» Роберт Шварцман поделился впечатлениями от участия в тестах за рулем болида «Феррари» в итальянском Фьорано.

— Это был супердень, я первый раз сел в машину «Формулы 1» и очень рад этому, — приводит служба SMP Racing слова Шварцмана. — Я давно мечтал об этом, еще когда был маленьким, и наконец сделал сегодня еще один шажок по карьерной лестнице. Я очень рад тому, что мне дали возможность проехать на машине «Формулы 1», это было весело и интересно. Первые круги были очень впечатляющими, я никогда не пилотировал ничего такого же быстрого, но потом привык и начал постепенно прибавлять. Меня удивила скорость, с которой проходишь повороты, это что-то нереальное. И торможения: ты можешь тормозить очень поздно, и машина будет моментально останавливаться. Я наслаждался каждым кругом. Эта машина боролась за победу в чемпионате в 2018 году, так что она, конечно, очень быстрая и очень хорошая. Впервые сесть за руль машины «Формулы 1» вместе с «Феррари» — это большая честь и привилегия, огромное спасибо «Феррари» и SMP Racing за предоставленную возможность.