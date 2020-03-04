Роберт Кубица: «Возможно, будь «Уильямс» быстрее в прошлом году, я бы сейчас готовился к «Гран-при Австралии»

Польский гонщик Роберт Кубица заявил, что мог бы остаться в «Формуле-1» после сезона-2019, если бы «Уильямс», за который он выступал, был бы более конкурентоспособен.

— Возможно, будь «Уильямс» быстрее в прошлом году, я бы не сидел тут и давал интервью, а готовился к «Гран-при Австралии», — цитирует GrandPX Кубицу. — В «Уильямсе» работали хорошие специалисты, которые понимали, что делают, но были и те, кто мог постараться получше. В любом случае, я счастливчик, потому что многие мои коллеги, наделенные гораздо большим талантом, не смогли добраться до «Формулы-1».

В 2019 году Кубица выступал в «Формуле-1» в качестве боевого пилота «Уильямс» и занял 21-е место в личном зачете чемпионата мира, набрав 1 очко. С 2020 года поляк стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альфа Ромео» и основным гонщиком команды ART, выступающей в DTM.