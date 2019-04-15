Роберт Кубица: "Самый впечатляющий момент - разворот на прогревочном круге"

Пилот команды "Уильямс" Роберт Кубица - о выступлении на "Гран-при Китая". Он занял 17-е место, а победил Льюис Хэмилтон из "Мерседеса".

- Честно говоря, мне особенно нечего рассказывать о сегодняшней гонке, – цитирует Кубицу Autosport. – Самым впечатляющим моментом, пожалуй, был разворот на прогревочном круге. Я пытался прогреть резину, но потерял машину в шестом повороте. Стартовал в гонке я неплохо и занял внутреннюю траекторию, однако решил сильно не рисковать. В какой-то момент я оказался очень близко с одним из гонщиков "Рейсинг Пойнт", но не знал, будет ли он сужать траекторию. В результате я решил оставить ему достаточно места и потерял на этом пару позиций. Трудно рисковать с осознанием того, что у машины нет темпа.

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