Польский пилот Роберт Кубица рассказал, что еще может вернуться в «Формулу-1», а также поделился мнением о своем выступлении за «Уильямс» в 2019 году.

— Все возможно, я не исключаю возвращения, — цитирует Przeglad Sportowy Кубицу. — Тем не менее, я также не исключаю и того, что «Гран-При Абу Даби» был для меня последним. Сказать по правде, пять-шесть лет назад никто не верил, что я вернусь. Но я не исключал этого и смог вернуться в «Формулу-1». В прошлом сезоне я поначалу старался не потерять времени, пропуская лидеров на круг, а потом понял, что никакой разницы в том, потеряю я на этом секунду или полторы, нет. Со стартами — то же самое. Старался стартовать как можно лучше, иногда даже удавалось отыграть одну-две позиции, но в итоге вся интрига сводилась к тому, когда все меня обгонят: после двух поворотов или после двух кругов. Жизнь порой жестока, но в целом я ни о чем не жалею. Прошлый сезон был тяжелым, но для меня это был ценный опыт.

В 2019 году Кубица выступал в «Формуле-1» в качестве боевого пилота «Уильямс» и занял 21-е место в личном зачете чемпионата мира, набрав 1 очко. С 2020 года поляк стал резервным пилотом команды «Формулы-1» «Альфа Ромео» и основным гонщиком команды ART, выступающей в DTM.