Пилот "Уильямса" Роберт Кубица считает, что его скорость на старте сезона недооценивается. Плохие результаты в гонках поляк объясняет неважной формой машины.

– Нелегко выделять позитив в таких условиях, – цитирует F1Today Кубицу. – Но я считаю, что позитивные моменты есть. Вероятно, некоторые из них скрыты за общей производительностью. Безусловно, многое еще нужно улучшить. Моя скорость намного выше, чем кажется. К сожалению, таково наше положение. Проблемы с машиной делают работу очень тяжелой. Мы боремся за скорость и боремся с другими трудностями.