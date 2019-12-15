Роберт Кубица: «Есть очень малый шанс, что я вернусь в «Формулу-1»

Польский гонщик Роберт Кубица считает, что ему будет трудно снова вернуться в «Формулу-1». 35-летний поляк после длительного перерыва в этом году вернулся в гонки, но выступал за «Уильямс» крайне неудачно и расстался с командой.

— Никогда нельзя загадывать наперед, — цитирует Autosport Кубицу. — Случиться может что угодно. Но я реалист, поэтому думаю, что вряд ли вернусь в «Формулу-1» снова. Есть очень небольшой шанс. Я реально смотрю на вещи. За последние годы я многому научился. Даже когда ты думаешь, что у тебя все под контролем, это оказывается не так. У меня был контракт на три года, но я чуть не лишился жизни и получил тяжелые травмы.

Я не жалею, что вернулся в «Формулу-1». Никто не заставлял меня это делать. Сезон вышел сложным, не таким, на который я рассчитывал. Но это жизнь, это спорт.