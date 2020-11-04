Роберт Дорнбос: «Для Албона в «Ред Булл» все кончено»

Бывший гонщик «Формулы-1» Роберт Дорнбос поделился мнением о выступлении пилота «Ред Булл» Алекса Албона в сезоне-2020.

— Для него все кончено, — приводит Ziggo Sport слова Дорнбоса. — У Алекса был шанс, но он им не воспользовался. Грустно ли это? И да, и нет. Если гонщик выступает в «Формуле-1», то он должен быть одним из лучших в мире. За плохие выступления здесь наказывают. Я даже не знаю, что должно случиться, чтобы он получил шанс вернуться в «Альфа Таури».

Албон занимает 9-е место в личном зачете «Формулы-1», на его счету 64 очка. Его партнер по команде, Макс Ферстаппен, идет на 3-й строчке, имея в активе 162 очка.