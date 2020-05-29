Роб Смедли: «Меня могут разгромить за эти слова, но Феттель провел свой лучший сезон в 2019 году»

Бывший главный инженер «Уильямса» Роб Смедли поделился мнением об уходе Себастьяна Феттеля из «Феррари» после 2020 года.

— Конечно, уход Феттеля из «Формулы-1» стал бы огромной потерей, мы ведь говорим о выдающемся пилоте, — приводит Crash слова Смедли. — Меня могут разгромить за эти слова, но я считаю, что сезон-2019 у Себастьяна был лучшим в карьере. Именно в прошлом году он столкнулся с самым сложным вызовом в карьере и все поспешно списали его со счетом, думая, что Леклер продолжит прибавлять, а Феттель — сбавлять. Тем не менее, в конце сезона мы увидели настоящего Себа, которого на какое-то время потеряли. Думаю, он и сам признает, что неудачно начал год назад, но затем собрался с силами и отыгрался, а это признак настоящего чемпиона. Феттель был под колоссальным давлением, возможно, сильнейшим за всю карьеру. Не уверен, что раньше ему бросали такой серьезный вызов. То, что он смог ответить — особое достижение. Как пример — «Гран-при России». Феттель вышел вперед и, неважно, благодаря каким манипуляциям, сохранил позицию впереди после пит-стопа и не стал отдавать ее Леклеру. Такое стремление к победе — еще один признак чемпиона.