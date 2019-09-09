Риккьярдо заявил, что в Италии ему помогла пицца

Пилот команды «Рено» Даниэль Риккьярдо — о выступлении на «Гран-при Италии». Он считает, что занять четвертое место ему помогла пицца.

— Со времен Канады у нас не было такой скорости, — цитирует Риккьярдо Motorsport.com — Я уверен, что сегодня мы и правда были на четвертых по скорости машинах. Спасибо Себу за его помощь в том, что мы оказались на таких высоких позициях на финише. Это и правда уникальная трасса, где прижимная сила наименее важна и можно использовать самые маленькие крылья. При этом у машины все равно отличный баланс. Спасибо всей команде и особенно парням из Вири, которые делают для нас моторы. Уверен, что сегодня они смогут расправить плечи. Что касается меня, то у меня свой секрет: с вечера среды съедал по полторы пиццы в день. Это плотная еда, и она помогла машине крепче стоять на трассе. Сколько это в сумме? Шесть пицц всего — и вот я на четвертом месте! Жалко, что не на подиуме и не удалось выпить шампанского. Хотя наши механики точно заслужили вечером большую бутылку.

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