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Сегодня, 12:20

Риккьярдо заявил, что не рассматривает вариант с «Хаасом»

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Австралийский гонщик «Макларена» Даниэль Риккьярдо заявил, что не перейдет в «Хаас» в следующем сезоне «Формулы-1».

«Вариант с «Хаасом» на 2023-й? Честно говоря, нет. Все, что произошло в этом году, вся эта ситуация с «Маклареном», было непростым вызовом, но мы придерживались плана. Сейчас я просто пытаюсь настроить себя на то, чтобы прийти к успеху, — я бы сказал, в долгосрочной перспективе. Я должен опять быть в десятке и бороться за победы. Знаю, что способен», — приводит слова Риккьярдо PlanetF1.

Контракт Риккьярдо с «Макларен» был рассчитан до 2023 года, однако руководство коллектива приняло решение подписать его соотечественника, чемпиона «Формулы-2» 2021 года Оскара Пиастри.

После 19-го этапа 33-летний австралиец находится на 12-й строчке в зачете пилотов, набрав 29 очков. Его напарник британец Ландо Норрис занимает седьмую позицию (109).

Источник: https://www.planetf1.com/news/daniel-ricciardo-definitive-no-haas-2023/
Формула-1
Макларен
Хаас
Даниэль Риккардо
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