Риккьярдо высказался о совместной работе с Норрисом

Пилот «Макларен» Даниэл Риккьярдо поделился мнением о совместной работе с напарником Ландо Норрисом.

«По ходу гоночного уик-энда ты стараешься найти оптимальные настройки болида за максимально короткое время. Сейчас же ты рассказываешь абсолютно все, потому что, как мне кажется, информации много не бывает.

Так что я стараюсь рассказать обо всем, что заметил, а потом обсуждаю все с Ландо. Я считаю, что в это время года нужно работать сообща со своим напарником. Вы с напарником действительно стараетесь сделать так, чтобы быть на одной волне, чтобы потом помочь команде двигаться в верном направлении», — приводит слова Риккьярдо Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.