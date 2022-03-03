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Сегодня, 21:22

Риккьярдо высказался о совместной работе с Норрисом

Екатерина Савостина
Корреспондент

Пилот «Макларен» Даниэл Риккьярдо поделился мнением о совместной работе с напарником Ландо Норрисом.

«По ходу гоночного уик-энда ты стараешься найти оптимальные настройки болида за максимально короткое время. Сейчас же ты рассказываешь абсолютно все, потому что, как мне кажется, информации много не бывает.

Так что я стараюсь рассказать обо всем, что заметил, а потом обсуждаю все с Ландо. Я считаю, что в это время года нужно работать сообща со своим напарником. Вы с напарником действительно стараетесь сделать так, чтобы быть на одной волне, чтобы потом помочь команде двигаться в верном направлении», — приводит слова Риккьярдо Planet F1.

Первый этап сезона-2022 пройдет с 18 по 20 марта в Бахрейне.

Источник: https://www.planetf1.com/news/daniel-ricciardo-sharing-everything-lando-norris/
Формула-1
Макларен
Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
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