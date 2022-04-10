Риккьярдо удовлетворен шестым местом на «Гран-при Австралии»

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо поделился впечатлениями от «Гран-при Австралии».

«Я удовлетворен результатом. Пока это лучшая гонка в сезоне как для меня, так и для команды. В первой части гонки я думал, что мы сможем навязать борьбу «Мерседесу», мы держались в зоне DRS, но по ходу гонки между нами появился разрыв.

Ближе к концу гонки мне сказали, что у Норриса небольшие проблемы, поэтому меня попросили быть осторожнее, но все он финишировал пятым, а я шестым — это фантастический результат. Если бы мне сказали после гонки в Бахрейне, что у нас будут такие показатели, то я бы саркастически посмеялся», — приводит Sky Sports слова Риккьярдо.

Риккьярдо с 8 очками занимает 11-е место в личном зачете «Формулы-1».