Риккьярдо считает, что «Рено» быстрее «Феррари»

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо подвел итоги трех стартовых гонок сезона. Его команда занимает шестое место в Кубке конструкторов.

— Во всех гонках мы финишировали на восьмом месте, — цитирует австралийца официальный сайт «Формулы-1». — Считаю, что наша машина позволяет рассчитывать на большее. В двух последних гонках мы могли финишировать выше. Нам по силам занимать пятое-шестое место. Похоже, мы немного быстрее «Ферраи» а в Венгрии также опередили «Макларен». Да и от «Рейсинг Пойт» мы не так далеко.