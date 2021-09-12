Риккьярдо признан гонщиком дня на «Гран-при Италии»
20:17
Пилот команды «Макларен» Даниэл Риккьярдо признан лучшим гонщиком дня на «Гран-при Италии», сообщает Twitter «Формулы-1». Он стал победителем этой гонки.
You beauty! ?#ItalianGP ?? #F1DriverOfTheDay pic.twitter.com/vWHsRguwhe— Formula 1 (@F1) September 12, 2021
Вторым стал его напарник Ландо Норрис. На третьем месте Валттери Боттас из «Мерседеса». Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вылетели с трассы и не смогли финишировать.
Риккьярдо одержал первую победу с 2018 года.
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