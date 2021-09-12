Формула-1
Новости
Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды Пилоты
Трассы
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Риккьярдо признан гонщиком дня на «Гран-при Италии»

20:17
Теги:

Пилот команды «Макларен» Даниэл Риккьярдо признан лучшим гонщиком дня на «Гран-при Италии», сообщает Twitter «Формулы-1». Он стал победителем этой гонки.

Вторым стал его напарник Ландо Норрис. На третьем месте Валттери Боттас из «Мерседеса». Лидеры чемпионата Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон вылетели с трассы и не смогли финишировать.

Риккьярдо одержал первую победу с 2018 года.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора

Читайте также

Дина Аверина показала автомобиль, который вручали чемпионам Олимпиады в Токио
Грандиозное возвращение Трусовой и Косторной. Обратный переход от Плющенко к Тутберидзе сработал
Финал US Open: Даниил Медведев — Новак Джокович, время начала матча и где смотреть
ПСБ открыл первый в Чувашской Республике Центр уличного баскетбола международного класса
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд