Риккьярдо оштрафован и откатился с 7-го места на 11-е

Пилот "Рено" Даниэль Риккьярдо получил два пятисекундных штрафа.

Ранее он, а также Ландо Норрис из "Макларена" и Кими Райкконен из "Альфа Ромео" были вызваны на заседание судей после окончания "Гран-при Франции" из-за их борьбы, в которой также участвовал Нико Хюлькенберг из "Рено".

В борьбе несколько позиций потерял Норрис, которого Риккьярдо опередил, когда британец покинул пределы трассы. Самого австралийца обошел Райкконен, но Риккьярдо обогнал его за пределами трека, что и смутило судей, начавших расследование.

Таким образом, к итоговому результату Риккардо добавлено 10 секунд. В итоге он переместился с 7-го места на 11-е. На одно место выше оказались Кими Райкконен, Нико Хюлькенберг, Ландо Норрис и Пьер Гасли.