Риккьярдо объяснил свое отставание от Норриса

Пилот «Макларена» Даниэль Риккьярдо рассказал почему проигрывает своему напарнику по команде Ландо Норрису.

«Если отвечать коротко, то выделю две вещи. Во-первых, я не буду преуменьшать заслуги Ландо — он хорош. Если буду отрицать, то значит, не умею проигрывать. Иногда я смотрю его онборды и думаю: «Окей, я вижу, что он делает, но сам так не могу». Во-вторых, счастье в неведении. Я вовсе не имею ввиду, что он не понимает ничего в болидах, но он пилотировал только эту машину. «Макларены» были разные, но за другую команду он не выступал и другую машину не пилотировал. Уверен, Норрис привык к каким-то элементам своего болида. Безусловно, Ландо — хорош, но и этот элемент тоже присутствует», — приводит слова Риккьярдо The Race.

За четыре гонки до конца 33-летний австралиец занимает 12 строчку в личном зачете с 29 очками. Норрис находится на седьмом месте со 101 очком.

Ранее Риккьярдо заявил, что пропустит сезон 2023 года.