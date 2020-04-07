Риккьярдо не верит, что сезон возобновится в июне

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо поделился мнением о дате старта сезона. Предполагается, что из-за пандемии коронавируса первая гонка пройдет в июне на «Гран-при Канады».

— Мы не знаем, когда начнем выступать, — цитирует австралийца Motorsport. — Думаю, потом у нас будет лихорадочный календарь, так как в него захотят вжать как можно больше гонок до Нового года. Хочу быть готов в тот момент, когда нам сообщат.

Я бы хотел, чтобы гонки начались в июне. Пока все отменено до середины июня, но это только при идеальном раскладе. Я думаю, сезон начнется позже июня.

По последним данным, всего выявлено 1 331 032 случая заражения на территории 184 стран. Умерших — 73 917 человек, выздоровело — 275 851.

По данным Роспотребнадзора на 6 апреля, в России зарегистрированы 6 343 случая коронавируса, 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.