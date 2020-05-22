Риккьярдо не считает Шумахера самым быстрым гонщиком

Пилот «Рено» Даниэль Риккьярдо составил портер идеального гонщика. Он не считает легендарного Михаэля Шумахера самым быстрым.

— С точки зрения характера я выберу Михаэля Шумахера, — приводит слова австралийца Autosport со ссылкой на официальный журнал «Формулы-1». — Возможно, он не был самым быстрым гонщиком, но благодаря своему упорству и решимости добился больших успехов. В плане сочетания ума и чистой скорости лучшим, на мой взгляд, был Ален Прост. А Айртона Сенну отличало невероятное стремление к победе в каждой гонке.

Ну и наконец я выберу Марио Андретти, потому что он быстро адаптировался к новым для себя категориям, как после перехода из «Индикара» в «Формулу-1».